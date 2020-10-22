В Украине по состоянию на 22 октября зафиксировано 322 879 случаев коронавируса.

Также в стране обновился антирекорд по Covid-19 — 7 053 больных за сутки.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус в Украине

Ради сравнения, согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 21 октября подтвердили 315 826 случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 тогда зафиксировали еще у 6 719 людей.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 927 человек, за сутки их количество выросло на 141 человек.