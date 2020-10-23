По состоянию на 23 октября коронавирус в Украине подтвердили у 330 396 граждан.

За сутки — 7 517 новых случаев.

За время пандемии вирус унес жизни 6 164 человек, выздороветь удалось 137 578 украинцам.

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Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 22 октября, в стране обнаружили 322 879 случаев Covid-19.

В четверг зафиксирован антирекорд суточного прироста — 7 053 новых больных.

За время пандемии умерли от вируса 6 043 пациента, выздороветь удалось 134 898 гражданам.