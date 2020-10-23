Авиакатастрофа под Чугуевом: начальника университета отстранили

Начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) генерал-майор Александр Туринский отстранен от выполнения служебных обязанностей на время расследования причин катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.

Такой приказ выдало Министерство обороны Украины.

На официальном сайте оборонного ведомства также сообщается, что комиссия Минобороны по техническому расследованию авиакатастрофы и правительственная комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжит свою работу до 25 октября.

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом

25 сентября 2020 года под Чугуевом упал самолет Ан-26.

В результате авиакатастрофы погибло 26 человек, большинство из которых — курсанты.

Самолет, на борту которого находились 20 курсантов и семь офицеров ХНУВС, выполнял тренировочный полет. Выжил только один курсант.

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Причины катастрофы

В пятницу Уруский заявил, что комиссия установила наличие технических неполадок, на которые “наложился человеческий фактор”.

Также эксперты определили системные и серьезные нарушения в организации безопасности полетов.

Комиссия представит свои выводы на заседании Кабинета министров 28 сентября.