В течение всей пандемии люди жалуются на слишком жесткие карантинные ограничения, к которым прибегают, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Есть много людей, которые пострадали из-за того, что власти не спешили с карантином. Например, в Швеции не вводили никаких ограничений, из-за чего сейчас ситуация там только ухудшается.

Из-за нежелания вводить карантин могут погибнуть тысячи людей, и это будет на совести не только граждан, но и власти, которая вовремя не позаботилась об ограничениях.

Но можно ли заставить власть ответить за наличие или отсутствие ограничений, связанных с коронавирусной болезнью.

Другая сторона монеты

Карантин так или иначе повлиял на нашу жизнь. Кто-то смог приспособиться к новым условиям работы, кто-то остался без любимого дела, а кто-то потерял близких людей из-за Covid-19.

В Чехии недовольство возобновлением карантина привело к тому, что люди вышли на протест, который быстро перерос в столкновения с правоохранителями.

Конечно, власть осудила такое поведение граждан, ведь массовое собрание (еще и без соблюдения правил безопасности) может потенциально привести к тысячам новых случаев заражения коронавирусом.

В то же время, в других странах обращают внимание на то, что власти слишком долго вводили ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Этот вопрос поднимали, например, во время президентских дебатов в США. Кандидат Джо Байден неоднократно обвинял Дональда Трампа в том, что он не смог адекватно отреагировать на угрозу.

И своим примером Трамп якобы показывает, что не нужно даже носить маски.

А во Франции, где сейчас пытаются справиться с Covid-19 без введения новых ограничений, подали иск против премьер-министра Жана Кастекса.

Родственники погибших и люди, переболевшие коронавирусом, считают, что именно политика главы правительства создала опасность для общественности.

Возможно, с увеличением количества случаев заболеваний Covid-19 и у украинцев появится желание осудить власть за несвоевременное реагирование на угрозу.

А мы прекрасно помним, как местные власти перед выборами отказывалась усиливать карантин, проводили концерты из-за чего уже через несколько недель ситуация доходила до критической.

Можно ли засудить чиновников

Когда речь идет о карантине, украинцы имеют право обжаловать как действия власти, касающиеся введения карантина, так и недостаточную деятельность органов власти.

— Ст. 55 Конституции Украины предусмотрена защита судом прав и свобод человека и гражданина. Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц, — рассказала Фактам ICTV член Ассоциации юристов Украины Оксана Нагничук.

По ее словам, для обжалования слишком мягких, по мнению граждан, карантинных мероприятий, нужно обращаться в административные суды, которые существуют для обжалования решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий.

Любой гражданин может просить административный суд о защите его прав, свобод и законных интересов, если считает, что они были нарушены должностными лицами.

— Таким образом, лица вправе обращаться с заявлением в суд и обжаловать решения, действия или даже бездействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц в случае нарушения их прав, — говорит член Ассоциации юристов Украины.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, власть обязательно должна нести ответственность за те или иные ограничения, ведь именно она их и вводит.

— Если ограничения вводят по всей стране, то должна быть система наказаний за те действия, которые не соответствуют законодательству или ограничениям в стране в связи с пандемией коронавируса, — говорит Рейтерович.

Конечно, нужно еще и доказать, что представитель власти своими решениями подвергал опасности вас, ваших близких и т.д. То есть вам нужны банальные доказательства.

Что это будет, решать вам, но они должны доказывать суду, что человек, против которого судятся, действительно совершил действия, которые угрожали безопасности.

— Согласно ч. 1 ст. 72 Кодекса административного судопроизводства доказательствами в административном судопроизводстве являются любые данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств (фактов), обосновывающих требования и возражения участников дела, и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются следующими средствами: письменными, вещественными и электронными доказательствами; выводами экспертов; показаниями свидетелей, — рассказывает Нагничук.

Юрист уточняет, что по делам о противоправности решений власти, большинство доказательной базы возлагается на ответчика.

— В административных делах о противоправности решений, действий или бездеятельности субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика. В случае непредоставления таких доказательств суд может признать обстоятельство несовершения соответствующих действий или отсутствия событий установленным, — говорит член Ассоциации.

Ответственны все

Конечно, возникает вопрос: кто должен нести ответственность за то, что не вводятся необходимые меры безопасности, или их не соблюдают?

Если же речь идет о несоблюдении людьми, то можно сбросить все на них. Будто бы власти ввели все необходимые ограничения, а граждане не хотят их выполнять.

— Если власть ничего не делает для привлечения виновных к ответственности, и сама игнорирует те предписания, которые она распространяет в обществе, то также должна отвечать. Власти нужно сказать, что были введены ограничения, но их не придерживаются, поскольку нет авторитета, механизмов принуждения к исполнению предписаний, — говорит политолог.

Если все же осуждать власть за недостаточные карантинные ограничения, то нужно найти конкретных виновных.

По мнению Рейтеровича, в Украине это должен быть тот, кто вводит ограничения, то есть центральная власть. В частности, отдельные чиновники в Кабинете министров.

— У нас главные обращения должны быть в Кабинет министров. Как вариант, частично в Верховную Раду. Но нужно не забывать, что там не действует принцип личной ответственности депутатов. На отдельных министров, премьер-министра, как в той же Франции или за жесткие меры или за то, что их недостаточно для того, чтобы остановить распространение коронавирусной болезни, — говорит он.

Можно попробовать осудить власть за преступное бездействие, но нужно понимать, что мы и сами далеко не всегда придерживаемся всех ограничений.

Добавляет проблем и слабая коммуникация с местной властью, которая имеет лучшее представление о ситуации на местах, поэтому не всегда выполняет установленные ограничения. Или даже вводит их раньше, чем поступит соответствующий приказ от центральной власти.

А чтобы не попасть под горячую руку граждан за несоблюдение карантина, стоит действовать просто и жестко — наказывать каждого нарушителя.

— Если у нас есть штраф за неношение маски в общественном месте, мы видим, что граждане этого не делают и полиция на это не реагирует, представители органов власти, то все должны быть наказаны — и граждане, и правоохранители, и те, кто принимал решение о подобных наказаниях, — говорит Рейтерович.

Люди могут попробовать подать иск против власти, если будут считать ее деятельность или бездействие преступными.

Но при этом не нужно пренебрегать тем, что мы делаем в повседневной жизни. Если мы обвиняем власть в бездействии, а сами не носим маски в общественных местах, то пенять можно только на себя.

И тогда ни один иск не поможет исправить ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Владислав Бомбела