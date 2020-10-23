PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Covid-19 в Киевской области: власти разворачивают временные госпитали

По состоянию на четверг, 22 октября, заполняемость койко-мест в отделениях больниц Киевской области, принимающих больных Covid-19, составляет 89-93%.

Об этом заявил депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский и добавил, что эта цифра возрастет до 100% уже к понедельнику.

— В Киевскую область уже приезжают палатки ГСЧС, которые используются для обогрева людей без определенного места жительства зимой. Они уже разворачиваются для того, чтобы использовать их в качестве госпиталей для временного содержания больных с подозрением на Covid-19, — отметил нардеп в ток-шоу Право на власть.

Читайте: Локдаун вполне возможен: Зеленский назвал условие

Статистика коронавируса в Киевской области

По состоянию на утро 22 октября власти отчитались о 13 688 случаях инфицирования коронавирусом в Киевской области. За сутки инфекцию обнаружили еще у 269 человек.

С начала эпидемии были госпитализированы 1 677 больных. На амбулаторном лечении сейчас находятся 12 010 человек.

303 больных умерли из-за осложнений Covid-19.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка