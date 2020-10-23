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Факты / Украина

Данилов: Россия — искусственное образование, мы еще увидим ее развал

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Россию искусственным образованием и спрогнозировал ее распад в наши дни.

Такое мнение он высказал во время Киевского форума по безопасности.

— Я хочу заметить, что сама Россия является искусственным образованием, которое столетия назад образовалось под дулами пулеметов, автоматов, когда целые народы загоняли в якобы дружеское сообщество. А, как показывает практика, искусственные образования неустойчивые. Рано или поздно Россия развалится, это будет еще в наше время и мы это будем видеть.

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Накануне Алексей Данилов уже объяснял, что Россию скоро ждет распад, поскольку она находится в сложной ситуации из-за религиозных вопросов, демографических проблем и отношений с Китаем.

Поэтому, для того, чтобы удерживать страны вместе, российский президент Владимир Путин выбирает внешнего врага вроде Грузии и Украины.

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