В международном аэропорту города Запорожье мужчина угрожал заминировать самолет в Турцию. Из-за его заявления 180 пассажиров рейса немедленно эвакуировали.

На место происшествия вызвали экстренные службы, в частности сотрудников полиции, работающих с взрывоопасными предметами, и кинологов.

Специалисты не обнаружили взрывчатки в салоне самолета.

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Правоохранители нашли гражданина, который угрожал минированием. Им оказался 51-летний пассажир рейса Запорожье-Анталия.

Обосновать свой поступок мужчина не смог. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины с пометкой хулиганство.

В Запорожье задержали “минера”

Полиция разоблачила мужчину в Запорожье, который по телефону анонимно сообщил о минировании всех электростанций в Украине и требовал $1 млрд.

Оказалось, что хулиган является 46-летним пациентом психиатрической больницы. У него изъяли мобильный устройство и сим-карту.