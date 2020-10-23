Курс валют НБУ на 23 октября 2020 в Украине

Национальный банк Украины на пятницу, 23 октября, незначительно снизил курс гривны к доллару.

Курс украинской валюты относительно доллара на сегодня составляет 28,26 грн/$1, что означает подорожание иностранной валюты на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем.

В то же время гривна подорожала на 12 копеек по отношению к евро. Этот курс на 23 октября составляет 33,41 грн/€1.

Российский рубль немного подорожал, его курс составляет 0,367 грн.

Курс валют на 23 октября:

$1 — 28,265 грн;

€1 — 33,4106 грн;

1 польский злотый — 7,2899 грн;

10 российских рублей — 3,6794 грн.

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МВФ назвал курс гривны к доллару

15 октября Международный валютный фонд обнародовал данные относительно курса гривны к доллару по паритету покупательной способности.

Эксперты МВФ подсчитали, что в 2020 году этот курс составляет 27,33 грн/$1, обменный курс — 27,20 грн/1$.