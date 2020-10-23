23 октября в Киеве опять зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса — 635.
Всего в столице 33 135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За время пандемии вирус унес жизни 656 человек, за сутки — 14 украинцев. Всего коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева, за сутки — 185 человек.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.