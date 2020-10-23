Ни на одном избирательном участке нет термометров и дезинфекторов — Денисова

По состоянию на 23 октября ни один избирательный участок не обеспечен приборами для измерения температуры тела и дезинфекторами.
Об этом на брифинге заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Денисова выразила надежду, что все избирательные участки будут обеспечены необходимыми средствами до 25 октября.
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Она сообщила, что в день выборов представители уполномоченного по правам человека будут мониторить ситуацию на избирательных участках на предмет соблюдения эпидемиологических правил.
Кого будут выбирать украинцы
Местные выборы 2020 несколько отличаются от предыдущих. В этом году избиратель получит сразу несколько бюллетеней, где нужно будет выбрать конкретного депутата.
На местных выборах граждане будут выбирать депутатов городских, районных, областных советов, мэров городов, председателей сельских и поселковых советов.
Официальные результаты местных выборов 2020 должны объявить до 6 ноября включительно.
Источник: Людмила Денисова