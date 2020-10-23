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Факты / Украина

Оккупанты пять раз нарушили режим тишину, под Новолуганском — из гранатомета

За прошедшие сутки, 22 октября, российские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь и раненых среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

— Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды — неподалеку Шумив. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет, — говорится в сообщении.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей зафиксировали на Приазовье. Вечером вблизи населенного пункта Широкино увидели пролет вражеского БПЛА типа квадрокоптер.

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.

Источник: Штаб ООС

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