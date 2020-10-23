23 октября мир продолжает фиксировать критическую ситуацию с коронавирусом. Украина зарегистрировала очередной антирекорд суточного прироста новых случаев Covid-19, что означает ухудшение эпидемиологической ситуации в регионах.
По состоянию на пятницу, 23 октября, в мире подтвердили более 41,9 млн случаев Covid-19, в Украине — 330 396.
За сутки на планете более 700 тыс. человек заразились коронавирусом, в Украине этот показатель — 7 517 новых больных.
Правительства таких европейских стран, как Польша, Бельгия и Словакия усилили карантинные ограничения.
Непал закрыл доступ к Эвересту — высочайшей горы мира. В поселке Намче-Базар, расположенного у подножия горы, обнаружили вспышку коронавируса.Читайте: Усиление карантина в Польше: вся страна переходит в красную зону В России полицейские скрутили мужчину без маски на глазах 4-летней дочери Дистанционное обучение и запрет спортивных соревнований: Бельгия усилила карантин
Согласно новому зонированию, в красную зону вошла 51 страна, в зеленую — 143. Украина в списке находится на границе двух зон, но пока осталась в зеленом списке.
23 октября в Украине обновили карантинное зонирование, которое начнет действовать с полуночи 26 октября. Отмечается, что оно будет действительным в течение 14 дней.
Наиболее критическая эпидситуация в Харьковской, Львовской Одесской областях и Киеве.
На Ивано-Франковщине в Коломыйской инфекционной больнице почти все врачи заболели Covid-19. Сейчас в больнице остается один инфекционист, а пациентов обслуживает медперсонал.
Между тем загруженность коек в Украине пациентами с коронавирусом составляет 61,9%. В течение последних пяти дней этот показатель колебался от 61% до 68,4%.
Всего в Украине уже выделены 37 268 больничных коек для лечения больных Covid-19.
Согласно постановлению Кабмина, карантин в Украине продлится до 31 декабря 2020 года.
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине, за время пандемии от вируса умерли 6 164 пациента, за сутки — 121.
Выздороветь удалось 137 578 украинцам, за сутки — 2 680.
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