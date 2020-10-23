Опрос Зеленского будет стоить больше 100 млн грн — Опора

Проведение и организация всеукраинского опроса в день выборов может стоить минимум 103 млн грн.

В то же время 75 млн грн из этой суммы нужно потратить на сопровождение волонтеров.

Об этом во время брифинга заявила руководительница Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

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— Мы использовали данные компаний, которые занимаются поиском персонала для проведения опроса, анонсированного президентом. Общая сумма расходов составляет 75 млн грн, но это только деньги для организации работы волонтеров возле участков.

Также Айвазовская рассказала, что с людьми, которые будут задавать гражданам вопросы, будут заключать гражданско-правовые сделки подряда. Сумма денежной выплаты на одного человека составит 1,2 тыс. грн без учета налогов.

Зеленский озвучил все вопросы опроса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал все вопросы всеукраинского опроса, которое состоится 25 октября.

Они касаются важных для страны тем, в частности сокращения количества депутатов, создания свободной экономической зоны на Донбассе и наказания за коррупцию.

Фото: Гражданская сеть Опора