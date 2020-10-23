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Факты / Украина

Будет царить бабье лето: погода в Украине 23 октября (КАРТА)

Погода 23 октября будет солнечной на юге Украины, а на остальной территории страны ожидается переменная облачность.

Теплая и сухая погода в Украине в пятницу станет настоящим бабьим летом.

Максимально столбики термометров покажут +21°.

В Киеве солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков, зато осадки не прогнозируют.

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Погода на 23 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Какой будет погода на выходные

В субботу, 24 октября, бабье лето закончится в западных и северных областях — там прогнозируют дожди.

В воскресенье осадки прекратятся, погода будет сухой на всей территории Украины.

В то же время жители южных регионов будут радоваться теплой и сухой погоде как в субботу, так и в воскресенье.

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