PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Победа Байдена на выборах в США возобновит программу поддержки Украины — Фукуяма

Если на выборах президента США победит демократ Джо Байден, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки будет восстановлена.

Об этом заявил профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма в видеообращении к участникам Киевского форума-2020.

— Президент Трамп ясно выразил свою приверженность к авторитарному режиму Путина в противовес демократической Украине, — отметил Фукуяма.

Читайте: Выборы в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом

Украине не стоит воспринимать поддержку США как нечто само собой разумеющееся, даже под руководством новой администрации.

— Эта поддержка во многом будет зависеть от того, продолжится развитие украинских демократических институтов, и страна достигнет ли прогресса в борьбе с коррупцией, — подчеркнул профессор.

Американские налогоплательщики не захотят, чтобы их деньги направлялись в страну, где государственные ресурсы исчезают в карманах чиновников.

Дебаты Трампа и Байдена

23 октября в США прошел финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом.

90-минутная дискуссия прошла в Университете Белмонт в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Оба кандидата говорили о пандемии коронавируса, отношениях с Украиной и Россией, медицинской реформе и национальной безопасности.

Источник: Київський безпековий форум-2020

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх