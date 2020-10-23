Победа Байдена на выборах в США возобновит программу поддержки Украины — Фукуяма

Если на выборах президента США победит демократ Джо Байден, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки будет восстановлена.

Об этом заявил профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма в видеообращении к участникам Киевского форума-2020.

— Президент Трамп ясно выразил свою приверженность к авторитарному режиму Путина в противовес демократической Украине, — отметил Фукуяма.

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Украине не стоит воспринимать поддержку США как нечто само собой разумеющееся, даже под руководством новой администрации.

— Эта поддержка во многом будет зависеть от того, продолжится развитие украинских демократических институтов, и страна достигнет ли прогресса в борьбе с коррупцией, — подчеркнул профессор.

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Американские налогоплательщики не захотят, чтобы их деньги направлялись в страну, где государственные ресурсы исчезают в карманах чиновников.

Дебаты Трампа и Байдена

23 октября в США прошел финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом.

90-минутная дискуссия прошла в Университете Белмонт в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Оба кандидата говорили о пандемии коронавируса, отношениях с Украиной и Россией, медицинской реформе и национальной безопасности.

Источник: Київський безпековий форум-2020