Политолог рассказала, решили ли в Зе!команде кадровые вопросы

По сравнению с предыдущей парламентской кампанией электоральные рейтинги Слуги народа значительно ниже. Изучили ли новые лица урок от народа и выполнили работу над ошибками?

Об этом в своем блоге рассказала эксперт и политолог Юлия Пилецкая.

Отсчет времени до дня голосования на местных неустанно приближает нас к финалу этого избирательного марафона. Пока у нас есть довольно удобное время подвести итоги в маркерных вопросах.

И таким вопросом для президентской команды Зе на всех публично-представительских ступенях является, безусловно, качество кадров, которые партия новых лиц делегирует во власть под своим политическим брендом.

Сейчас социологические срезы общественного мнения показывают постепенное уменьшение рейтинга поддержки партии Слуга народа со стороны украинского народа-суверена.

Так, согласно недавно обнародованным результатам социологического исследования, проведенного компанией Роботизированные телесистемы, на выборах депутатов Киевского горсовета лидирует УДАР с 18,7%, следующая — Европейская солидарность с 16,7%, и лишь третьей подходит ко дню голосования Слуга народа с 10,2%.

Какие выводы? Первое, что этой осенью, в отличие от парламентских выборов, недостаточно быть только носителем бренда Слуга народа, чтобы быть избранным. Люди уже не голосуют, как в прошлом, на доверии за какого-то слугу народа, а изучают информацию о кандидатах на месте, читают программы, анализируют их авторитет и предыдущие достижения.

Не думала, что буду иметь основания выразить какую-нибудь положительную оценку кадровой политике Слуги народа, — но сделаю исключение в своем основном критическом к слугам тоне. Потому что их кадровое предложение партийного списка в Киеве действительно производит приятное впечатление и свидетельствует о добросовестно выполненной работе над парламентскими ошибками.

Как видно из качественного состава киевского списка слуг, пропрезидентская партия достаточно адекватно оценивает вызовы, которые ставят перед ней требовательные и политподкованные киевляне.

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Следовательно и ставка у Слуги народа в этот раз — именно на незаурядных личностей, которые имеют бэкграунд, узнаваемость и способны принести свежие новаторские идеи и проекты в столичное самоуправление. Приятно наблюдать, что время комиков в президентской партии прошло, а команду усиливают интересные специалисты.

В родном мне Святошинском районе довольно положительно и выигрышно от других кандидатов отличается слуга народа Георгий Зантарая, который имеет, так же как действующий мэр Кличко, собственную историю спортивного успеха и портфель менеджерских организаторских проектов и кейсов.

Интересно видеть также, рядом с одобрительными оценкам первой кандидатки киевского списка Евгении Кулебы, и положительные отзывы экспертов о втором номере списка — известном юристе Михаиле Присяжнюке. Причем с акцентом не на его телевизионную звездность, а именно на правозащитный опыт и инновационный проект Безопасный город для поддержания правопорядка в столице и безопасности киевлян и гостей.

Почему привожу пример именно тех новых лиц, которые представляют в Слуге народа сферы права и спорта? Очень просто: именно здесь просматриваются четкие политические точки соприкосновения молодых политиков с вероятным кандидатом в мэры Киева.

— Будущему мэру Киева нужно будет формировать новую менеджерскую команду в столице. И это должны быть командные игроки с реалистичной программой действий и волей к внедрению изменений. Я предполагаю, что такая команда будет собрана новым столичным мэром прежде всего из новых, чистых представителей депутатского корпуса обновленного Киевсовета, — резюмировала эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что пять вопросов к гражданам от президента Украины Владимира Зеленского будет финансировать партия Слуга народа.