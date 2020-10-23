Возвращение России в ПАСЕ вызвало кризис доверия — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич после ее визита в Москву.

Кулеба напомнил о последствиях возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Во время телефонного разговора Кулеба заявил, что возвращение России в ПАСЕ вызвало кризис доверия в организации и подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и всей Европе.

Читайте: Двойная игра европейцев: почему России вернули все полномочия в ПАСЕ

Кроме того, Пейчинович-Бурич проинформировала украинского министра о результатах своего рабочего визита в Москву. Также дипломаты обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Украиной и Советом Европы.

Возвращение России в ПАСЕ

29 января ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации, отклонив предложение представителей Украины и стран-партнеров по ограничен