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Факты / Украина

Россия виновна в проблемах с водой в Крыму, Киев не поможет — Резников

Киев не готов поставлять воду в Крым до его полной деоккупации Россией.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Никаких переговоров на счет обеспечения водой населения аннексированного полуострова украинские власти с Россией не ведут, заверил Резников.

Проблемы с водой возникли после того, как Кремль начал превращать Крым в военную базу, в связи с чем увеличились объемы потребления воды, объяснил вице-премьер-министр Украины.

Также усугубил ситуацию завоз на полуостров дополнительного населения из материковой России.

— На сегодняшний день они (оккупанты. – Ред.) несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения, — отметил Резников.

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Проблемы с водой в Крыму

До российской аннексии Крыма в начале 2014 года 85% питьевой воды для жителей полуострова поступало через Северо-Крымский канал из реки Днепр.

Но после вторжения российских войск Украина прекратила поставлять воду в Крым, заставив оккупантов полагаться на местные колодцы, грунтовые воды и резервуары.

К августу объем оставшейся воды в резервуарах составил около 75 млн куб.м. против 164 млн куб. м. в прошлом году.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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