Нет подтверждения связи самоубийств с коронавирусом. Так психолог Елена Рыхальская прокомментировала четыре суицида в киевских больницах, где лечат больных с Covid-19.

— Но коронавирус является стимулом для того, чтобы человек просто понял, что, во-первых, он никому не нужен, во-вторых — что может умереть. И третье — все эти люди являются носителями того, что они могли бы это сделать и без коронавируса, — объяснила она, имея в виду, что они просто склонны к суициду.

Это подтверждает и последний случай с 68-летним мужчиной, который выпрыгнул на глазах у соседа по палате.

Врачи говорят, что он не был тяжелым пациентом, и дней через пять его бы выписали домой.

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Всех самоубийц с коронавирусом объединяет возраст — они немолодые.

В столичной прокуратуре говорят также о сложных семейных обстоятельств во всех четырех случаях. Могли ли они стать причиной такого шага со стороны этих людей, установит следствие.

В Киеве 20 октября в больнице №8 на Оболони совершил самоубийство 68-летний пациент с коронавирусом. Мужчина выпрыгнул из окна на четвертом этаже.

За сутки до этого из окна инфекционного отделения Александровской больницы выбросилась женщина, а 24 сентября было два суицида в больнице №4.