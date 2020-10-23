С 26 октября до 8 ноября Полтаву отнесут к красной зоне карантина, однако власти города не намерены усиливать карантин.

Секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота заявил, что в городе даже откроют кинотеатры.

— На национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот — к работе смогут вернуться кинотеатры, — отметил он.

По словам Шамоты, что в городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.

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Чиновник отмечает, что предприниматели обязаны соблюдать все санитарные нормы для уменьшения рисков инфицирования своих клиентов.

Карантин в Украине

В Украине продлили действие карантина до конца года. Решение приняли на заседании Кабмина 13 октября.

Этому поспособствовало ухудшение эпидситуации в стране — в октябре начали фиксировать более 5 тыс. новых случаев коронавируса. По последним данным, суточный прирост превысил порог 7 тыс. больных.

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