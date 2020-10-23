Украина является сейчас ключевым государством в глобальной геополитике и для будущего демократии во всем мире. Если наше государство достигнет успеха в развитии демократических институтов и в борьбе с коррупцией, то вдохновит своим примером другие страны региона.

Такое мнение высказал профессор Стэнфордского университета, известный философ Фрэнсис Фукуяма во время Киевского форума-2020.

— Украина может стать вдохновением для других народов, стремящихся жить в свободных и демократических обществах, как этого хочет сейчас так много белорусов, — добавил философ.

Читайте: Победа Байдена на выборах в США возобновит программу поддержки Украины — Фукуяма

По его словам, сейчас демократии угрожают несколько вызовов, первый из них — усиление позиций авторитарных государств, в частности России и Китая.

Фукуяма о Путине

У президента России Владимира Путина нет сильной основы, на которой можно сформировать статус великого государства.

В то же время философ добавил, что Владимиру Путину пришлось пойти на большой риск, чтобы превратить слабость своих позиций в преимущество. Об этом свидетельствуют его вторжения в Грузию и Украину и направление сил в Венесуелу.

Такие действия помогли укрепить позиции России как арбитра, от которого зависит развитие ситуации в отдельных регионах. Но это также наложило на РФ высокую цену международной изоляции и санкций западных государств.