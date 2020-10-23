Антимонопольный комитет Украины высказал претензии к производителям семи антисептиков. Комитет обвинил их в распространении ложной информации и введении в заблуждение потребителей.

— В период пандемии вырос спрос на средства дезинфекции. Однако некоторые предприятия, которые занимаются их изготовлением, прибегают к недобросовестной конкуренции.

В сообщении АМКУ говорится о преувеличении свойств продукции или приписывании несвойственных ей характеристик.

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Примеры подобных подписей:

уничтожает 99-100% бактерий или вирусов;

употребление слова Coronaseptic;

органическая или биоорганическая продукция без соответствующего подтверждения;

пролонгированное, длительное антимикробное действие или действие на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам.



















Вводят в заблуждение потребителей: у АМКУ есть претензии к семи производителям антисептиков / 5 фотографий

Продажа фейковых лекарств от коронавируса в Киеве

В Киеве Антимонопольный комитет оштрафовал аптеку, которая самостоятельно производила и продавала фейковые лекарства от коронавируса. За распространение препарата Антикоронавирус с владельцев взыскали 30 тыс. грн.

Источник: АМКУ

Фото: АМКУ, Dreamstime