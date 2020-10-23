Антимонопольный комитет Украины высказал претензии к производителям семи антисептиков. Комитет обвинил их в распространении ложной информации и введении в заблуждение потребителей.
— В период пандемии вырос спрос на средства дезинфекции. Однако некоторые предприятия, которые занимаются их изготовлением, прибегают к недобросовестной конкуренции.
В сообщении АМКУ говорится о преувеличении свойств продукции или приписывании несвойственных ей характеристик.
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Примеры подобных подписей:
- уничтожает 99-100% бактерий или вирусов;
- употребление слова Coronaseptic;
- органическая или биоорганическая продукция без соответствующего подтверждения;
- пролонгированное, длительное антимикробное действие или действие на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Продажа фейковых лекарств от коронавируса в Киеве
В Киеве Антимонопольный комитет оштрафовал аптеку, которая самостоятельно производила и продавала фейковые лекарства от коронавируса. За распространение препарата Антикоронавирус с владельцев взыскали 30 тыс. грн.
Источник: АМКУ
Фото: АМКУ, Dreamstime