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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Вводят в заблуждение потребителей: у АМКУ есть претензии к семи производителям антисептиков

Антимонопольный комитет Украины высказал претензии к производителям семи антисептиков. Комитет обвинил их в распространении ложной информации и введении в заблуждение потребителей.

— В период пандемии вырос спрос на средства дезинфекции. Однако некоторые предприятия, которые занимаются их изготовлением, прибегают к недобросовестной конкуренции.

В сообщении АМКУ говорится о преувеличении свойств продукции или приписывании несвойственных ей характеристик.

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Примеры подобных подписей:

  • уничтожает 99-100% бактерий или вирусов;
  • употребление слова Coronaseptic;
  • органическая или биоорганическая продукция без соответствующего подтверждения;
  • пролонгированное, длительное антимикробное действие или действие на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам.
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
  • антисптик, що вводить в оману
Вводят в заблуждение потребителей: у АМКУ есть претензии к семи производителям антисептиков / 5 фотографий

Продажа фейковых лекарств от коронавируса в Киеве

В Киеве Антимонопольный комитет оштрафовал аптеку, которая самостоятельно производила и продавала фейковые лекарства от коронавируса. За распространение препарата Антикоронавирус с владельцев взыскали 30 тыс. грн.

Источник: АМКУ

Фото: АМКУ, Dreamstime

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