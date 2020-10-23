Загруженность коек для больных Covid-19 в Украине превышает 60%

Загрузка коек пациентами, больными коронавирусои и у которых есть подозрение, составляет 61,9%. В течение последних пяти дней этот показатель колебался от 61% до 68,4%.
Всего в Украине уже выделено 37 268 больничных коек для лечения больных Covid-19.
По информации Минздрава, более 50% коек загружены во всех регионах, кроме Херсонской области, где показатель составляет 47,2%.
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Более 70% больничных коек заняты в Одесской (85%), Полтавской (75,7%), Запорожской (75%), Донецкой (74,3%) и Луганской (74%), областях.
Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель во всех областях.
Завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом by Віта Гірко on Scribd
Коронавирус в Украине
По состоянию на 23 октября коронавирусом в Украине заболели еще 7 517 человек, что является новым антирекордом. Общее количество инфицированных составляет 330 396.
С начала пандемии умерли 6 164 больных, выздоровели 137 578 украинцев.