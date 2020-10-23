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Факты / Украина / Общество

Загруженность коек для больных Covid-19 в Украине превышает 60%

Загрузка коек пациентами, больными коронавирусои и у которых есть подозрение, составляет 61,9%. В течение последних пяти дней этот показатель колебался от 61% до 68,4%.

Всего в Украине уже выделено 37 268 больничных коек для лечения больных Covid-19.

По информации Минздрава, более 50% коек загружены во всех регионах, кроме Херсонской области, где показатель составляет 47,2%.

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Более 70% больничных коек заняты в Одесской (85%), Полтавской (75,7%), Запорожской (75%), Донецкой (74,3%) и Луганской (74%), областях.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель во всех областях.

Завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом by Віта Гірко on Scribd

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 октября коронавирусом в Украине заболели еще 7 517 человек, что является новым антирекордом. Общее количество инфицированных составляет 330 396.

С начала пандемии умерли 6 164 больных, выздоровели 137 578 украинцев.

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