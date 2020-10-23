Снижение процентов: в Украине зафиксирован рекордный спрос на ипотеку

В июле-сентябре после смягчения карантина в Украине возобновилось кредитование.

В третьем квартале 2020 года спрос на ипотеку среди населения в банках вырос до рекордного уровня с 2013 года.

Также был зафиксирован самый высокий уровень одобрения заявок на получение ипотеки за всю историю исследований Национального банка Украины.

Причинами рекордного спроса на ипотеку в НБУ назвали снижение процентов по ипотечным кредитам и увеличение расходов украинцами на товары длительного пользования.

В Нацбанке также определили, что банки несколько ослабили требования к заемщикам по потребительским кредитам на фоне конкуренции с другими финучреждениями (в частности, небанковского финсектора).

В то же время, отметили в регуляторе, дальнейшему смягчению требований к населению сейчас мешают опасения относительно ухудшения платежеспособности потребителей.

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Мораторий на взыскание имущества по кредитам продлен

6 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Согласно документу, запрет на принудительное взыскание имущества, если оно используется как место жительства заемщика, или если жилье недостроенное, будет действовать до 21 апреля 2021 года.