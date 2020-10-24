Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

24 октября в Киеве зафиксировали 560 новых случаев коронавируса.
Всего в столице 33 695 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
За время пандемии вирус унес жизни 674 человек, за сутки — 18 украинцев. Всего коронавирус преодолели 11 686 жителей Киева, за сутки — 197 человек.
Заболели:
- 315 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 198 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
- 21 девочка от 2 до 16 лет;
- 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы попали 47 пациентов.
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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 101, Соломенском — 71 и Оболонском — 64.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.