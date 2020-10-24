Избирательные участки для голосования на местных выборах в Украине откроются 25 октября в 8.00.

Именно с этого часа все украинцы, достигшие 18-летнего возраста, могут прийти на выборы и отдать свой голос за кандидатов в главы сельских, поселковых и городских советов, а также депутатов местных, районных и областных советов.

Для волеизъявления у избирателей будет 12 часов – участки закроются в 20.00.

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Не забудьте взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Поскольку местные выборы 2020 проходят в условиях адаптивного карантина из-за коронавируса, нужно взять с собой маску, а также ручку для заполнения бюллетеня.

Как заполнять бюллетень

На местных выборах 2020 изменились бюллетени для голосования в связи с внесенными изменениями в Избирательный кодекс Украины.

Теперь украинцы будут вписывать номер кандидата в трафарет рядом с галочкой за партию.

При помощи таких бюллетеней будут голосовать территориальные общины, имеющие более 10 тыс. избирателей. Как его заполнять, смотрите здесь.

Фото: КМДА