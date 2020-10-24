Местные выборы 2020: когда пройдут и что нужно знать о голосовании

Местные выборы 2020 немного отличаются от предыдущих. Ведь в этом году избиратель получит сразу несколько бюллетеней (в зависимости от населенного пункта), а еще кроме привычных + или ✓нужно будет также отметить цифры.

Факты ICTV рассказывают, кого украинцы выбирают на местных выборах, как изменились правила голосования, кто баллотируется в мэры и когда будут результаты.

Когда пройдут местные выборы

Согласно ст. 144 Конституции Украины, очередные выборы 2020 в органы местного самоуправления проводятся в последнее воскресенье октября пятого года их полномочий. В этом году они приходятся на воскресенье 25 октября.

Закон о местных выборах предусматривает, что голосование проводится с 08.00 до 20.00 без перерыва.

За пять минут до 20.00 председатель участковой избирательной комиссии объявляет об окончании голосования и закрытии избирательного участка в 20.00.

Но, несмотря на это, избиратели, которые на 20.00 пришли к участку для голосования, вправе отдать свой голос.

Кого выбирают украинцы

На местных выборах граждане будут выбирать депутатов городских, районных, областных советов, мэров городов, председателей сельских и поселковых советов.

Открытые списки на выборах — что это значит

Голосование по привычной мажоритарной системе (то есть когда побеждает кандидат, получивший на выборах большинство голосов, — Ред.) будет только в территориальных общинах с количеством жителей до 10 тыс. В таком случае допустимы кандидаты-самовыдвиженцы. От одного округа депутатами могут стать от двух до четырех человек.

В населенных пунктах, где зарегистрировано более 10 тыс. жителей, выборы в местные советы пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками без возможности самовыдвижения кандидатов. Поэтому в бюллетенях будут указаны не только партии, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых можно отдать голос. В окружном бюллетене от каждой партии будет от 5 до 12 фамилий.

Но депутатские мандаты получат партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер.

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Новый вид бюллетеней — что изменилось

В населенных пунктах, где количество избирателей составляет до 10 тыс., будет четыре бюллетеня для голосования за:

главу населенного пункта (в данном случае — сельского голову);

депутатов соответствующего совета (в данном случае — депутатов сельского совета);

депутатов районного совета;

депутатов областного совета.

В большинстве городов избиратель на участке также получит четыре бюллетеня. В одном из этих бюллетеней надо будет выбирать среди фамилий кандидата на должность городского головы, а в остальных — проголосовать за партию и в соседней ячейке вписать номер кандидата от этой же партии.

Исключения: избиратели Днепра, Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона получат по пять бюллетеней, потому что, кроме стандартного набора, здесь пройдут еще выборы в районные советы.

В Киеве избиратели получат два бюллетеня — только для голосования за мэра и за депутатов городского совета.

Как не запутаться в бюллетенях и проголосовать правильно

Бюллетень для голосования за мэра города или председателя села будет привычным — нужно из списка фамилий кандидатов выбрать одного и поставить напротив него галочку или плюсик.

В бюллетене для голосования за депутатов слева будет название политической партии, за которую можно отдать свой голос, а справа — номера ее представителей (от 5 до 12).

Проголосовать можно только за одну партию. Чтобы поддержать конкретного кандидата из этой партии, нужно вписать его номер рядом с названием политсилы, напротив которой вы поставили галочку. То есть, если вы хотите увидеть городским депутатом кандидата А, то и голосовать нужно за партию, членом которой он является.

С помощью такого голосования именно избиратель, а не политсила решает, кто первый попадет в городской, районный, областной совет.

Если не выбрать кандидата, а проголосовать только за партию, то она самостоятельно определит, кто должен получить мандат.

Бюллетень будет считаться недействительным, если избиратель поставил только номер кандидата партии, но не проголосовал за нее, или проголосовал за несколько политсил.

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Два тура выборов городских голов — еще одно новшество

Выборы мэров городов будут проходить по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. То есть в населенных пунктах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который наберет 50% голосов и более.

Но повторное голосование за кандидатов назначат только, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет абсолютного большинства (от 50%+1) голосов.

Когда объявят результаты

Официальные результаты местных выборов 2020 должны объявить до 6 ноября включительно. Однако, если ни один кандидат в мэры города 25 октября не наберет более 50% голосов, то по закону, второй тур должен пройти в течение трех недель от установления результата первого.

Кто баллотируется в мэры городов

Настоящая борьба между кандидатами в мэры идет в крупных городах.

Кандидаты в мэры Киева:

Ирина Верещук — Слуга народа;

Виталий Кличко — УДАР;

Андрей Пальчевский — Победа Пальчевского;

Михаил Поживанов — Радикальная партия;

Диана Гранцева — самовыдвиженка;

Алексей Кучеренко — Батькивщина;

Егор Фирсов — Экологическая альтернатива;

Сергей Притула — Голос;

Николай Томенко — Родная страна;

Сергей Гусовский — За будущее;

Юрий Левченко — Народовластие;

Александр Омельченко — Единство;

Александр Попов — Оппозиционная платформа — За жизнь;

Виктор Петрук — Гражданское движение Хвиля;

Игорь Смешко — Сила и честь;

Максим Гольдарб — самовыдвиженец;

Сергей Шахов — Наш край;

Елена Филонова — Вместе сила;

Борислав Береза ​​- Эко партия Березы;

Андрей Ильенко — ВО Свобода.

Кандидаты в мэры Львова:

Андрей Садовый — Самопомощь;

Руслан Кошулинский — Свобода;

Игорь Зинкевич — Варта;

Олег Синютка — Европейская солидарность;

Тарас Кльофа — Слуга народа,

Игорь Телишевский — За будущее;

Роман Матис — самовыдвиженец;

Назарий Брезицкий — самовыдвиженец;

Игорь Васюник — самовыдвиженец;

Наталья ван Доеверен — Духовная Украина;

Юрий Бунь — самовыдвиженец;

Иван Василишин — Конгресс украинских националистов;

Юлия Гвоздович — Украинская галицкая партия;

Игорь Кузьмак — Народное движение Украины;

Ярослав Рущишин — Голос;

Остап Стахив — Идея нации;

Оксана Юринец — УДАР.

Кандидаты в мэры Харькова:

Александр Абрамичев — Европейская солидарность;

Валерий Безлепкин — самовыдвиженец;

Ирина Денисова — За будущее;

Геннадий Кернес — Блок Кернеса – успешный Харьков;

Сергей Кушнарев — Победа Пальчевского;

Алексей Кучер — Слуга народа;

Георгий Лаговский — УДАР;

Игорь Приходько — Батькивщина;

Наталья Пилипенко — самовыдвиженка;

Александр Фельдман — Оппозиционная платформа – За жизнь;

Игорь Черняк — Блок Юлии Светличной Разом;

Никита Соловьев — Демократична сокира;

Александра Нарыжная — Голос;

Денис Ярославский — самовыдвиженец.

Кандидаты в мэры Одессы:

Михаил Кузаконь — самовыдвиженец;

Олег Филимонов — Слуга народа;

Ибрагим Морис — самовыдвиженец;

Геннадий Труханов — Доверяй делам;

Станислав Домбровский — самовыдвиженец;

Сергей Калинчук — За будущее;

Юрий Печерский — самовыдвиженец;

Сергей Кивалов — Морская партия Сергея Кивалова;

Наталья Делиева — Голос;

Сергей Варламов — Национальный корпус;

Олег Михайлик — самовыдвиженец;

Евгений Червоненко — Наш край;

Альберт Байжанов — За права человека;

Эдуард Гурвиц — Блок Эдуарда Гурвица;

Николай Скорик — Оппозиционная платформа — За жизнь;

Петр Обухов — Европейская солидарность;

Игорь Щербина — самовыдвиженец;

Марья Трунина — самовыдвиженка;

Дмитрий Голубов — Блок Дмитрия Голубова;

Максим Болдин — Победа Пальчевского;

Георгий Селянин — Батькивщина;

Геннадий Чижов — Сила и честь.

Кандидаты в мэры Днепра:

Борис Филатов — Пропозиция;

Александр Вилкул — Блок Украинская перспектива;

Виталий Жеганський — Голос;

Сергей Рыженко — Слуга народа,

Загид Краснов — Гражданская сила;

Татьяна Рычкова — Европейская солидарность;

Сергей Никитин — Оппозиционная платформа — За жизнь;

Олег Василенко — Свобода;

Дмитрий Семеренко — Команда Днепра;

Мгер Куюмчан — Батькивщина;

Артем Романюков — Демальянс;

Павел Демьяненко — Справа;

Татьяна Лампик — Партия зеленых;

Игорь Майденко — Национальный корпус;

Михаил Королев — самовыдвиженец;

Евгений Богиня — самовыдвиженец;

Елена Сергеева — самовыдвиженка.

Чтобы ваше голосование прошло без проблем, нужно также знать, что нельзя делать на местных выборах. Для этого мы подготовили правила поведения для избирателей, которые можно посмотреть в материале.