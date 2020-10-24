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Факты / Украина / Общество

Переход на зимнее время: Украина переведет стрелки часов в день местных выборов

Украина переходит на зимнее время в воскресенье, 25 октября, в 04.00. В этом году этот день совпадает с проведением местных выборов.

Поэтому в ночь с субботы 24 октября на воскресенье 25 октября стрелки часов нужно перевести на один час назад.

Согласно постановлению Кабмина №509 от 1996 года, Украина ежегодно переходит на летнее время (в последнее воскресенье марта в 03.00 стрелки часов переводят на один час вперед) и на зимнее (в последнее воскресенье октября в 04.00 стрелки переводят на час назад).

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Перевод часов на зимнее время часто является стрессовым для многих. Поэтому, чтобы ускорить адаптацию к новым биоритмам, советуют две недели контролировать свой рацион.

В частности, помогут подготовить организм к переходу на зимнее время контрастный душ утром и гимнастика перед сном.

Источник: Департамент технического регулирования и метрологии

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