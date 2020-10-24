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Факты / Происшествия

Подделали тесты на Covid-19 — на границе с Румынией задержали 20 украинцев

В период с 22 по 24 октября 20 человек пытались пересечь украинскую границу с Румынией с поддельными тестами на коронавирус.

Граждане Украины прибыли на пропускной пункт Порубное с документами и фальшивыми ПЦР-тестами.

Сотрудники Государственной пограничной службы передали их работникам полиции.

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Возбуждено уголовное дело по ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

На границе с Беларусью нашли схрон оружия

У поселка Старое Село на Ровенщине, что находится на пограничной полосе, обнаружили схрон с боеприпасами.

Там лежали патроны, противотанковые гранатометы, гранат и другие взрывные устройства. Все опасные предметы изъяли и направили на экспертизу.

Источник: МВД

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