Подделали тесты на Covid-19 — на границе с Румынией задержали 20 украинцев

В период с 22 по 24 октября 20 человек пытались пересечь украинскую границу с Румынией с поддельными тестами на коронавирус.

Граждане Украины прибыли на пропускной пункт Порубное с документами и фальшивыми ПЦР-тестами.

Сотрудники Государственной пограничной службы передали их работникам полиции.

Читайте: Для подтверждения Covid-19 не обязательно иметь положительный ПЦР-тест — Степанов

Возбуждено уголовное дело по ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

На границе с Беларусью нашли схрон оружия

У поселка Старое Село на Ровенщине, что находится на пограничной полосе, обнаружили схрон с боеприпасами.

Там лежали патроны, противотанковые гранатометы, гранат и другие взрывные устройства. Все опасные предметы изъяли и направили на экспертизу.