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Факты / Украина

Несмотря на карантин: Укрзализныця возобновит продажу билетов в красных зонах Украины

С 26 октября Укрзализныця возобновит движение поездов на большинстве закрытых станций. Купить билеты можно будет в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком, они в красной зоне карантина.

Продажу билетов на некоторые рейсы восстановят, но часть маршрутов временно остановят.

18 октября Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности приняла решение открыть продажу билетов из станций в Ивано-Франковске, Дубно, Здолбунова, Хмельницком, Тернополе, Гречанах, Славуте-1, Волочиске, Дунаевцах, Сумах.

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Какие поезда восстановят?

  • № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев – Черновцы;
  • № 12/11 Киев – Львов;
  • № 15/16 Харьков – Рахов;
  • № 21/22 Харьков – Трускавец;
  • № 41/42 Днепр – Трускавец;
  • № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • № 49/50 Киев – Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье – Киев;
  • № 76/75 Кривой Рог – Киев;
  • № 81/82 Киев – Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь – Киев;
  • № 86/85 Львов – Новоалексеевка;
  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • № 102/101 Киев – Херсон;
  • № 108/107 Одесса – Ужгород
  • № 110/109 Львов – Херсон;
  • № 116/115 Киев – Бердянск;
  • № 118/117 Черновцы – Киев;
  • № 122/121 Николаев – Киев;
  • № 136/135 Одесса – Черновцы;
  • № 217/218 Киев – Рахов;
  • № 702/701 Львов – Черновцы;
  • № 715/716 Киев – Львов;
  • № 732/731 Киев – Запорожье;
  • № 734/733 Киев – Покровск;
  • № 738/737 Киев – Запорожье;
  • № 739/740 Киев – Кривой Рог;
  • № 743/744 Киев – Львов;
  • № 749/750 Киев – Ивано-Франковск;
  • № 766/765 Киев – Херсон;
  • № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий – Киев;
  • № 779/780 Сумы – Киев – Винница;
  • № 782/781 Черкассы – Киев.

В Укрзализныце сообщили, также с 26 октября 2020 будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:

  • № 106/105 Киев – Одесса;
  • № 108/107 Одесса – Ужгород;
  • №136 / 135 Одесса – Черновцы;
  • № 146/145 Киев – Измаил;
  • № 763/764 Киев – Одесса.

Решение приостановить продажу билетов приняли в связи с распространением коронавирусной болезни. С 26 октября красная зона расширится на 11 областных центров.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 октября в Украине зафиксировано 7 014 новых случаев коронавируса.

За последние сутки умерло 125 пациентов, выздоровело — 2177.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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