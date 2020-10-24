С 26 октября Укрзализныця возобновит движение поездов на большинстве закрытых станций. Купить билеты можно будет в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком, они в красной зоне карантина.

Продажу билетов на некоторые рейсы восстановят, но часть маршрутов временно остановят.

18 октября Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности приняла решение открыть продажу билетов из станций в Ивано-Франковске, Дубно, Здолбунова, Хмельницком, Тернополе, Гречанах, Славуте-1, Волочиске, Дунаевцах, Сумах.

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Какие поезда восстановят?

№ 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев – Черновцы;

№ 12/11 Киев – Львов;

№ 15/16 Харьков – Рахов;

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 72/71 Запорожье – Киев;

№ 76/75 Кривой Рог – Киев;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь – Киев;

№ 86/85 Львов – Новоалексеевка;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 102/101 Киев – Херсон;

№ 108/107 Одесса – Ужгород

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 116/115 Киев – Бердянск;

№ 118/117 Черновцы – Киев;

№ 122/121 Николаев – Киев;

№ 136/135 Одесса – Черновцы;

№ 217/218 Киев – Рахов;

№ 702/701 Львов – Черновцы;

№ 715/716 Киев – Львов;

№ 732/731 Киев – Запорожье;

№ 734/733 Киев – Покровск;

№ 738/737 Киев – Запорожье;

№ 739/740 Киев – Кривой Рог;

№ 743/744 Киев – Львов;

№ 749/750 Киев – Ивано-Франковск;

№ 766/765 Киев – Херсон;

№ 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий – Киев;

№ 779/780 Сумы – Киев – Винница;

№ 782/781 Черкассы – Киев.

В Укрзализныце сообщили, также с 26 октября 2020 будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:

№ 106/105 Киев – Одесса;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№136 / 135 Одесса – Черновцы;

№ 146/145 Киев – Измаил;

№ 763/764 Киев – Одесса.

Решение приостановить продажу билетов приняли в связи с распространением коронавирусной болезни. С 26 октября красная зона расширится на 11 областных центров.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 октября в Украине зафиксировано 7 014 новых случаев коронавируса.

За последние сутки умерло 125 пациентов, выздоровело — 2177.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime