По статистике коронавируса в Украине по состоянию на 24 октября было обнаружено 7 014 новых случаев коронавируса. Всего в стране насчитывается 337 410 больных.

За все время пандемии умерли 6 289 человек, 125 — за последние сутки. В то же время выздоровели 139 755 украинцев, за день — 2 177.

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Статистика в регионах:

Винницкая область — 9 081 (+158);

Волынская область — 12 009 (+217);

Днепропетровская область — 12 685 (+305);

Донецкая область — 8 410 (+250);

Житомирская область — 11 748 (+484);

Закарпатская область — 12 801 (260);

Запорожская область — 7 792 (+297);

Ивано-Франковская область — 17 984 (+279);

Кировоградская область — 1 955 (+97);

г. Киев — 33 695 (+560);

Киевская область — 14 247 (+289);

Львовская область — 26 868 (+469);

Луганская область — 3 083 (+98);

Николаевская область — 6 790 (+188);

Одесская область — 21 491 (+363);

Полтавская область — 7 694 (+162);

Ровенская область — 17 257 (+272);

Сумская область — 10 112 (+224);

Тернопольская область — 18 849 (+236);

Харьковская область — 32 112 (+520);

Херсонская область — 3 061 (+110);

Хмельницкая область — 12 863 (+450);

Черновицкая область — 19 116 (+305);

Черкасская область — 7 921 (+217);

Черниговская область — 7 786 (+204).

Коронавирус в Украины 23 октября

По состоянию на 23 октября в Украине зафиксировали антирекорд — за сутки 7 517 новых случаев коронавируса.

За время пандемии вирус унес жизни 6 164 человек, за сутки — 121. Выздороветь удалось 137 578 украинцев, за день — 2 680.

Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Харьковской области — 693, Киеве — 651, Одесской области — 571, Хмельницкой — 471 и Житомирской — 426.