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Факты / Украина

Статистика идет на спад: в Украине обнаружили 7 014 новых случаев Covid-19

По статистике коронавируса в Украине по состоянию на 24 октября было обнаружено 7 014 новых случаев коронавируса. Всего в стране насчитывается 337 410 больных.

За все время пандемии умерли 6 289 человек, 125 — за последние сутки. В то же время выздоровели 139 755 украинцев, за день — 2 177.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Статистика в регионах:

  • Винницкая область — 9 081 (+158);
  • Волынская область — 12 009 (+217);
  • Днепропетровская область — 12 685 (+305);
  • Донецкая область — 8 410 (+250);
  • Житомирская область — 11 748 (+484);
  • Закарпатская область — 12 801 (260);
  • Запорожская область — 7 792 (+297);
  • Ивано-Франковская область — 17 984 (+279);
  • Кировоградская область — 1 955 (+97);
  • г. Киев — 33 695 (+560);
  • Киевская область — 14 247 (+289);
  • Львовская область — 26 868 (+469);
  • Луганская область — 3 083 (+98);
  • Николаевская область — 6 790 (+188);
  • Одесская область — 21 491 (+363);
  • Полтавская область — 7 694 (+162);
  • Ровенская область — 17 257 (+272);
  • Сумская область — 10 112 (+224);
  • Тернопольская область — 18 849 (+236);
  • Харьковская область — 32 112 (+520);
  • Херсонская область — 3 061 (+110);
  • Хмельницкая область — 12 863 (+450);
  • Черновицкая область — 19 116 (+305);
  • Черкасская область — 7 921 (+217);
  • Черниговская область — 7 786 (+204).

Коронавирус в Украины 23 октября

По состоянию на 23 октября в Украине зафиксировали антирекорд — за сутки 7 517 новых случаев коронавируса.

За время пандемии вирус унес жизни 6 164 человек, за сутки — 121. Выздороветь удалось 137 578 украинцев, за день — 2 680.

Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Харьковской области — 693, Киеве — 651, Одесской области — 571, Хмельницкой — 471 и Житомирской — 426.

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