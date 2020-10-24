По статистике коронавируса в Украине по состоянию на 24 октября было обнаружено 7 014 новых случаев коронавируса. Всего в стране насчитывается 337 410 больных.
За все время пандемии умерли 6 289 человек, 125 — за последние сутки. В то же время выздоровели 139 755 украинцев, за день — 2 177.
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Статистика в регионах:
- Винницкая область — 9 081 (+158);
- Волынская область — 12 009 (+217);
- Днепропетровская область — 12 685 (+305);
- Донецкая область — 8 410 (+250);
- Житомирская область — 11 748 (+484);
- Закарпатская область — 12 801 (260);
- Запорожская область — 7 792 (+297);
- Ивано-Франковская область — 17 984 (+279);
- Кировоградская область — 1 955 (+97);
- г. Киев — 33 695 (+560);
- Киевская область — 14 247 (+289);
- Львовская область — 26 868 (+469);
- Луганская область — 3 083 (+98);
- Николаевская область — 6 790 (+188);
- Одесская область — 21 491 (+363);
- Полтавская область — 7 694 (+162);
- Ровенская область — 17 257 (+272);
- Сумская область — 10 112 (+224);
- Тернопольская область — 18 849 (+236);
- Харьковская область — 32 112 (+520);
- Херсонская область — 3 061 (+110);
- Хмельницкая область — 12 863 (+450);
- Черновицкая область — 19 116 (+305);
- Черкасская область — 7 921 (+217);
- Черниговская область — 7 786 (+204).
Коронавирус в Украины 23 октября
По состоянию на 23 октября в Украине зафиксировали антирекорд — за сутки 7 517 новых случаев коронавируса.
За время пандемии вирус унес жизни 6 164 человек, за сутки — 121. Выздороветь удалось 137 578 украинцев, за день — 2 680.
Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Харьковской области — 693, Киеве — 651, Одесской области — 571, Хмельницкой — 471 и Житомирской — 426.