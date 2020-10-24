Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине очень высокий показатель госпитализаций больных коронавирусом.

За сутки в больницы направили 1 058 украинцев с Covid-19 и подозрением на вирус.

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Об этом он сообщил на брифинге.

— Это очень высокий показатель. Как видите, увеличивается количество госпитализированных, — отметил Степанов.

По состоянию на 24 октября в Украине заполнено около 61% коек в медучреждениях пациентами, которые имеют подтвержденный диагноз и с подозрением на болезнь.

На лечении дома находится 14 673 человека, инфицированные коронавирусом. В то же время к аппарату ИВЛ подключены 505 пациентов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 октября в Украине обнаружили 7 014 новых случаев коронавируса. За все время пандемии умерли 6 289 человек, 125 — за последние сутки. В то же время выздоровели 139 755 украинцев, за день — 2 177.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве — 560, Харьковской области — 520, Житомирской — 484, Львовской — 469 и Хмельницкой — 450.