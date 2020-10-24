В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Синоптики объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных и южных областях. Высокая вероятность возникновения пожаров в этих регионах будет держаться до 24 октября.

— По прогнозу Укргидрометцентра, 23-24 октября в большинстве районов восточных регионов и Одесской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, — сообщает ГСЧС.

Читайте: В Украину возвращаются дожди: погода на 24 октября 2020

Погода на выходные

Погода на выходные в Украине предусматривает местами дожди и потепление. 24 октября в западных и северных областях будут кратковременные дожди.

25 октября синоптики прогнозируют сухую погоду на всей территории Украины.