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Факты / Украина

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Синоптики объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных и южных областях. Высокая вероятность возникновения пожаров в этих регионах будет держаться до 24 октября.

— По прогнозу Укргидрометцентра, 23-24 октября в большинстве районов восточных регионов и Одесской области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, — сообщает ГСЧС.

Читайте: В Украину возвращаются дожди: погода на 24 октября 2020

Погода на выходные

Погода на выходные в Украине предусматривает местами дожди и потепление. 24 октября в западных и северных областях будут кратковременные дожди.

25 октября синоптики прогнозируют сухую погоду на всей территории Украины.

Источник: ГСЧС

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