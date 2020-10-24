Военным медикам будут выплачивать премии за лечение больных Covid-19

Военные медики, которые лечат больных коронавирусом ежемесячно будут получать денежную премию.

Соответствующий указ подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, из-за пробелов в нормативной базе, военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300% заработной платы, начисляемой всем медицинским работникам за борьбу с Covid-19.

— Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарному уставу ВСУ. Выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года, — сообщил Таран.

По его словам, премии будут выплачиваться в период действия карантинных мер, установленных правительством.

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Медики смогут их получить по месту пребывания на денежном обеспечении. Также обязательно будут указывать количество дней, фактическое время выполнения военнослужащим задачи и размер премии.

Все выплаты будут осуществлять на основании справки от медицинского учреждения отнгсительно ежедневного учета выполнения работ по лечению больных коронавирусом. Первые выплаты ожидаются в ноябре.

Выплаты медикам

Кабмин 9 октября утвердил дополнительные корректирующие коэффициенты, позволит увеличить зарплаты врачам, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил — чем больше пациентов, тем больше выплаты, но доплаты в 300% остаются.

Источник: Министерство обороны Украины