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Факты / Украина / Политика

Виталий Кличко заболел коронавирусом

У мэра Киева Виталия Кличко диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил в соцсетях.

— Болезнь подкралась в неудобный момент. В силу специфики работы я постоянно делал тесты на Covid-19. К сожалению, сегодня получил положительный результат.

По его словам, работая во время пандемии, он всегда рисковал заразиться. Работа мэра предполагает общение с широким кругом лиц. Кроме того, Кличко часто осуществлял проверку больниц, в частности инфекционных отделений.

Читайте: Председатель Одесской ОГА заболел коронавирусом

С сегодняшнего дня городской глава Киева будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно.

Коронавирус у украинских политиков

Недавно стало известно, что бывший спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин заразился коронавирусом.

Также Covid-19 заболел Алексей Чернышев — министр развития общин и территорий Украины. Он планирует провести две недели на самоизоляции, а его обязанности будет исполнять заместитель Василий Лозинский.

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