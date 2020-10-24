В Украине полным ходом идет подготовка к местным выборам. В этот раз украинцев ожидает сразу несколько нововведений.

Так, голосовать граждане будут по новому Избирательному кодексу, который вступил в силу в январе 2020 года. Кроме того, представителей в местные органы власти будут выбирать в новых районах.

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Свои коррективы внесла и пандемия коронавируса. В частности, ЦИК представила целую сводку рекомендаций относительно того, как будет проходить голосование в условиях карантина.

До местных выборов в Украине осталось совсем немного времени, поэтому сознательные граждане уже должны были успеть ознакомиться с нововведением. Чтобы проверить, готовы ли избиратели к голосованию на выборах, Факты ICTV создали тест.

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Местные выборы 2020: вопросы и ответы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют ли зоны карантина в Украине на избирательный процесс.