Карантин в Украине и мире продолжается. По состоянию на 24 октября насчитывают 42 млн больных коронавирусом во всем мире.

За последние сутки зафиксировано 2,5 тыс. смертей от Covid-19, в общем за период пандемии умерло 1,2 млн человек.

В то же время излечиться удалось 28,4 млн пациентам. Больше всего больных обнаружили в США, Индии и Бразилии.

Президент Польши заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

— Вчера президент сделал тест на Covid-19 — результат положительный. Он чувствует себя хорошо и постоянно контактирует с медиками.

Карантин в Украине

За сутки в Украине обнаружили 7 014 новых случаев коронавируса, за весь период инфицировалось 337 410 украинцев.

Всего зафиксировано 6 289 смертей вследствие коронавирусной болезни, из них 125 за последние сутки.

По состоянию на 24 октября зафиксировано 2 177 случаев выздоровления. В общем излечилось 139 755 граждан Украины.

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В Украине заполнено 61% коек для пациентов с коронавирусом

Во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о высоких показателях госпитализации.

За сутки больницы пополнились 1 058 пациентами с коронавирусом или с подозрениями на него. Показатель заполняемости койкомест для больных Covid-19 составляет 61%.

Выплаты военным медикам

Военные медики, занимающиеся лечением больных Covid-19, будут получать материальную помощь. Соответствующий указ подписал министр обороны Украины Андрей Таран.

— Согласно Дисциплинарному уставу ВСУ, военным медикам будут начислять денежные премии. Все бойцы получат помощь за период от 2 июня этого года.

Сумма вознаграждения составит до 300% заработной платы.