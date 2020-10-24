25 октября в Украине пройдут местные выборы 2020.

Согласно украинскому законодательству, за 24 часа до начала волеизъявления граждан запрещается агитировать за любые партии или кандидатов. Это правило касается как лиц, претендующих на должность в местные советы, так и обычных граждан.

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День тишины на нынешних выборах приходится на 24 октября. В этот день все агитационные плакаты, реклама в средствах массовой информации должны прекратиться.

Кроме того, по украинскому закону, нарушения в день тишины наказываются штрафами в размере от 850 до 1 360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн — для других граждан.

Однако отдельные кандидаты и политические партии не руководствуются правила, установленные законом Украины и нарушают законодательство.























Как в Украине нарушают день тишины перед местными выборами 2020 / 6 фотографий

Местные выборы 2020

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн с помощью Государственного реестра избирателей или в помещении участковой избирательной комиссии.

Именные приглашения на выборы УИК должны направлять не позднее чем за 10 дней до дня голосования.

Если избиратель обнаружил, что не включен в списки, он может обратиться в орган ведения реестра по месту жительства — и исправить это.