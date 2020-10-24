Из-за перехода на зимнее время в Украине с 25 октября 2020 года поезда Укрзализныци будут курсировать по новому графику.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Время прибытия и отправления поездов в билетах указано с учетом перехода на зимнее время.

Читайте: Переход на зимнее время: Украина переведет стрелки часов в день местных выборов

Курсирование поездов в красную зону

Несмотря на ухудшение эпидситуации в Украине и продление карантина, Укрзализныця возобновляет движение поездов в населенные пункты, которые находятся в красной зоне.

Изменения начнут действовать с 26 октября.

Приобрести билеты можно будет в Тернополе, Ивано-Франковске, Сумах и Хмельницком, которые из-за сложной ситуации с коронавирусом находятся в зоне карантина с высоким уровнем опасности.

Фото: Укрзализныця