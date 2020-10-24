24 октября в Украине вступил в силу закон О разведке. Документ опубликовали в газете Голос Украины. Часть норм начнут действовать через три месяца после вступления в силу, а часть — с 1 января 2021 года.
Согласно этому закону Служба безопасности Украины больше не разведывательный орган. Но оперативные подразделения Центрального управления СБУ могут заниматься разведкой, чтобы получить информацию для контрразведки.
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Суть закона:
Разведывательными органами являются:
- Служба внешней разведки Украины;
- Министерство обороны Украины;
- Государственная пограничная служба.
Документ должен усовершенствовать функционирование разведки в Украине. Президент руководит всеми органами этой службы. Он может назначать и увольнять руководство. Парламент усилит контроль над сферой разведки.
Закон О разведке Верховная Рада приняла 17 сентября, а Президент Владимир Зеленский подписал его 21 октября.
Европейский Союз, НАТО и США поздравили Украину с принятием закона О разведке.
Верховная Рада приняла законопроект об электронных коммуникации
Верховная Рада Украины приняла законопроект об электронных коммуникациях. Он будет регулировать деятельность электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливать права и обязанности государства и причастных к этому лиц.
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