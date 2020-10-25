Украинцы на участках не знают, как заполнять новый избирательный бюллетень. Комитет избирателей фиксирует это практически во всех областях Украины.
Об этом на брифинге сообщил представитель КИУ Денис Рыбачок.
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— Еще одна проблема — это недопуск на участки наблюдателей, — заявил он.
Недопуск наблюдателя КИУ зафиксировали в городе Рубежное Луганской области.
Также не допустили к участку в Винницком областном госпитале ветеранов войны наблюдателя, потому что у него не было справки о результатах ПЦР-теста.
Наблюдатели КИУ зафиксировали, как на избирательные участки приходили граждане с так называемыми брендированными масками в Ровно на избирательном участке №560978.
В Херсоне кандидат на должность Херсонского городского головы пришел в помещение для голосования в маске с партийной эмблемой и сделал фото, как он голосует и разместил это на своей странице в Facebook.
Местные выборы 2020
25 октября в Украине проходит местные выборы 2020.
Украинцы выбирают местные органы исполнительной власти — депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.
Второй тур выборов возможен в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей и где ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.
Источник: КИУ