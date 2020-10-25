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Факты / Украина / Общество

Брендовые маски и недопуск наблюдателей — КИУ назвал зафиксированные нарушения

Украинцы на участках не знают, как заполнять новый избирательный бюллетень. Комитет избирателей фиксирует это практически во всех областях Украины.

Об этом на брифинге сообщил представитель КИУ Денис Рыбачок.

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— Еще одна проблема — это недопуск на участки наблюдателей, — заявил он.

Недопуск наблюдателя КИУ зафиксировали в городе Рубежное Луганской области.

Также не допустили к участку в Винницком областном госпитале ветеранов войны наблюдателя, потому что у него не было справки о результатах ПЦР-теста.

Наблюдатели КИУ зафиксировали, как на избирательные участки приходили граждане с так называемыми брендированными масками в Ровно на избирательном участке №560978.

В Херсоне кандидат на должность Херсонского городского головы пришел в помещение для голосования в маске с партийной эмблемой и сделал фото, как он голосует и разместил это на своей странице в Facebook.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине проходит местные выборы 2020.

Украинцы выбирают местные органы исполнительной власти — депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.

Второй тур выборов возможен в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей и где ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.

Источник: КИУ

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