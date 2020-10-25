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Факты / Украина / Политика

Спасибо за большой кредит доверия: Кличко о результатах экзитпола

Мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-конференции поблагодарил жителей столицы за большой кредит доверия, который удалось сберечь за время пребывания на должности.

Он заявил, что не нужно делать окончательный вывод по результатам первого тура выборов, и добавил, что впереди еще много работы.

— Многие вещи, которые были сделаны за пять лет, были правильными. Поэтому я хотел бы поблагодарить и заверить, что буду делать все, чтобы оправдать доверие каждого из киевлян, которые отдали голос за меня, — сказал Кличко.

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Напоследок мэр выразил надежду, что следующий его тест на коронавирус покажет отрицательный результат, и он сможет вернуться к активному выполнению своих обязанностей.

Результаты экзитпола в Киеве

По результатам экзитпола, во второй тур выборов городского главы в Киеве выходят Виталий Кличко и Александр Попов.

А в городской совет могут попасть семь политических сил.

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