Глава Львова Андрей Садовой нашел свой паспорт и отправился на участок, чтобы проголосовать на местных выборах.
Интересно, что документ нашла теща мэра.
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— Нашли! Спасибо любимой теще Марии Михайловне! Взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Прекрасная теща на вес золота! Бегу голосовать, — рассказал Андрей Садовой.
Знайшли!
Дякую улюбленій тещі Марії Михайлівні! Взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки і досягнула результату. Файна теща на вагу золота!
Біжу голосувати.
Опубликовано Андрій Садовий Воскресенье, 25 октября 2020 г.
Местные выборы во Львове
Мэр Львова и кандидат на пост главы Львовской ОТГ Андрей Садовой вместе с женой и сыном пришел на участок, однако проголосовать у него не получилось.
Садовой отметил, что не смог найти паспорт.