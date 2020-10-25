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Факты / Украина

Прекрасная теща на вес золота! Садовый нашел паспорт и отправился голосовать

Глава Львова Андрей Садовой нашел свой паспорт и отправился на участок, чтобы проголосовать на местных выборах.

Интересно, что документ нашла теща мэра.

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— Нашли! Спасибо любимой теще Марии Михайловне! Взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Прекрасная теща на вес золота! Бегу голосовать, — рассказал Андрей Садовой.

Знайшли!
Дякую улюбленій тещі Марії Михайлівні! Взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки і досягнула результату. Файна теща на вагу золота!
Біжу голосувати.

Опубликовано Андрій Садовий Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Местные выборы во Львове

Мэр Львова и кандидат на пост главы Львовской ОТГ Андрей Садовой вместе с женой и сыном пришел на участок, однако проголосовать у него не получилось.

Садовой отметил, что не смог найти паспорт.

Фото: УНИАН

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