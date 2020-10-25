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Кто побеждает на выборах мэров областных центров Украины — список

Вечером 25 октября уже стали известны результаты экзитполов, которые показывают, кто стал вероятным лидером на выборах мэров в областных центрах Украины.

По состоянию на 20.00 явка на местных выборах 2020 в Украине составляет около 37%. На Западе и в Центре Украины активность избирателей была несколько выше, чем на Востоке и Юге.

По данным опросов, в областных центрах Украины побеждают:

  • Киев — Виталий Кличко (45,93 — 47,8%);
  • Харьков — Геннадий Кернес (57,9%);
  • Одесса — Геннадий Труханов (34,4%);
  • Днепр — Борис Филатов (44,47)
  • Львов — Андрей Садовой (38%);
  • Черкассы — Анатолий Бондаренко (32,66%);
  • Николаев — Александр Сенкевич (40,78)
  • Черновцы — Роман Кличук (27,5%);
  • Ужгород — Богдан Андреев (23,8%);
  • Винница — Сергей Моргунов (66%).

хто перемагає в обласних центрах

Местные выборы 2020

Местные выборы, которые состоялись сегодня, впервые проводились по правилам нового Избирательного кодекса. Одним из нововведений была разная процедура выборов городских голов в зависимости от численности зарегистрированных в городах избирателей.

В тех населенных пунктах, где проживает менее 75 тыс. избирателей, победителем признают кандидата, набравшего большинство голосов.

Факты ICTV следят онлайн, как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК.

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