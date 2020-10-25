За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 088 новых случаев коронавируса. Это почти на 1 тыс. меньше, чем днем ранее. В общем зафиксировано 343 498 случаев Covid-19.
Умерло 102 украинца, а выздоровели 1 753, свидетельствуют данные СНБО.
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Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области (660), Львовской области (405) и Киеве (359).
Коронавирус по регионам
- Винницкая область — 9 244 случая;
- Волынская область — 12 222 случая;
- Днепропетровская область — 12 916 случаев;
- Донецкая область — 8 508 случаев;
- Житомирская область — 12 188 случаев;
- Закарпатская область — 12 972 случая;
- Запорожская область — 7 972 случая;
- Ивано-Франковская область — 18 292 случая;
- Кировоградская область — 2 028 случаев;
- Киев — 34 054 случаи;
- Киевская область — 14 544 случаи;
- Львовская область — 27 273 случая;
- Луганская область — 3 169 случаев;
- Николаевская область — 6 935 случаев;
- Одесская область — 21 831 случай;
- Полтавская область — 7 876 случаев;
- Ровенская область — 17 469 случаев;
- Сумская область — 10 403 случая;
- Тернопольская область — 19 050 случаев;
- Харьковская область — 32 772 случая;
- Херсонская область — 3 141 случай;
- Хмельницкая область — 13 300 случаев;
- Черновицкая область — 19 405 случаев;
- Черкасская область — 8 034 случая;
- Черниговская область — 7 900 случаев.
Коронавирус 24 октября
По состоянию на 24 октября было обнаружено 7 014 новых случаев коронавируса. Всего в стране насчитывается 337 410 больных.
За все время пандемии умерли 6 289 человек, 125 — за последние сутки. В то же время выздоровели 13 9755 украинцев за день — 2 177.