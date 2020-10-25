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Факты / Украина / Общество

Идет на спад: в Украине более 6 тыс. случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 088 новых случаев коронавируса. Это почти на 1 тыс. меньше, чем днем ранее. В общем зафиксировано 343 498 случаев Covid-19.

Умерло 102 украинца, а выздоровели 1 753, свидетельствуют данные СНБО.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области (660), Львовской области (405) и Киеве (359).

Коронавирус по регионам

  • Винницкая область — 9 244 случая;
  • Волынская область — 12 222 случая;
  • Днепропетровская область — 12 916 случаев;
  • Донецкая область — 8 508 случаев;
  • Житомирская область — 12 188 случаев;
  • Закарпатская область — 12 972 случая;
  • Запорожская область — 7 972 случая;
  • Ивано-Франковская область — 18 292 случая;
  • Кировоградская область — 2 028 случаев;
  • Киев — 34 054 случаи;
  • Киевская область — 14 544 случаи;
  • Львовская область — 27 273 случая;
  • Луганская область — 3 169 случаев;
  • Николаевская область — 6 935 случаев;
  • Одесская область — 21 831 случай;
  • Полтавская область — 7 876 случаев;
  • Ровенская область — 17 469 случаев;
  • Сумская область — 10 403 случая;
  • Тернопольская область — 19 050 случаев;
  • Харьковская область — 32 772 случая;
  • Херсонская область — 3 141 случай;
  • Хмельницкая область — 13 300 случаев;
  • Черновицкая область — 19 405 случаев;
  • Черкасская область — 8 034 случая;
  • Черниговская область — 7 900 случаев.

Коронавирус 24 октября

По состоянию на 24 октября было обнаружено 7 014 новых случаев коронавируса. Всего в стране насчитывается 337 410 больных.

За все время пандемии умерли 6 289 человек, 125 — за последние сутки. В то же время выздоровели 13 9755 украинцев за день — 2 177.

Источник: СНБО

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