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Факты / Украина / Политика

Кабмин не видит возможности введения в стране тотального карантина — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве не видят возможности для введения в стране тотального карантина.

Об этом он сказал журналистам в после голосования на местных выборах во Львове 25 октября.

— Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Вы видите, что сейчас, к сожалению, все больше становится красных зон, — заявил премьер-министр.

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Он призвал людей носить маски и придерживаться социальной дистанции.

— Ответственность — это то, что позволит спасти нашу экономику и наших людей от распространения этой эпидемии. Мы готовы сегодня в разы лучше, чем весной, — заверил он.

Местные выборы 2020

25 октября в 8.00 в Украине началось голосование на местных выборах 2020.

Украинцы выбирают депутатов местных, районных или областных советов, а также и председателей территориальных общин.

В ЦИК поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые не имеют системного характера и не влияют на проведение выборов.

Источник: Интерфакс-Украина

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