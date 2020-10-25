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Факты / Украина / Общество

В Киеве за сутки обнаружили 359 новых случаев Covid-19 (Обновляется)

По состоянию на 25 октября в Киеве зафиксировали 359 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 34 054 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 684 человек, за сутки — 10 украинцев. Всего коронавирус преодолели 11 686 жителей Киева, за сутки — 197 человек.

Заболели:

  • 198 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 142 мужчины в возрасте от 21 до 83 лет;
  • 11 девочек от 6 до 17 лет и 8 мальчиков от одного года до 16.

Заболели также 13 медиков.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе — 68, в Деснянском — 55 и в Днепровском районе — 51 случай.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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