Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 25 октября в Киеве зафиксировали 359 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 34 054 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 684 человек, за сутки — 10 украинцев. Всего коронавирус преодолели 11 686 жителей Киева, за сутки — 197 человек.

Заболели:

198 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

142 мужчины в возрасте от 21 до 83 лет;

11 девочек от 6 до 17 лет и 8 мальчиков от одного года до 16.

Заболели также 13 медиков.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе — 68, в Деснянском — 55 и в Днепровском районе — 51 случай.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: