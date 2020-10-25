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Факты / Украина

Мат, смерть и Путин: как украинцы креативно портили бюллетени

В Украине 25 октября проходят местные выборы во всех населенных пунктах страны. К слову, пока явка не радует активностью избирателей, по состоянию на 16.00 она составляет 27%.

Без эксцессов не обошлось. В Никополе пенсионер порвал свои бюллетени.

Местные выборы в Украине: как украинцы креативно портили бюллетени

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Однако были и более оригинальные и креативные избиратели, которые бюллетени использовали, как хост для своеобразного творчества.

Внимание, присутствуют нецензурные слова и изображения!

  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
  • Местные выборы в Украине 2020
Мат, смерть и Путин: как украинцы креативно портили бюллетени / 9 фотографий

Нарушения на местных выборах

На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.

Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.

Источник: Klymenko Time

Фото: УНИАН

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