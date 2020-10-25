Кандидат в мэры Киева от партии Голос Сергей Притула отметил, что его предвыборная работа прошла без нареканий со стороны наблюдателей и правоохранителей, а результаты экзитпола не должны пока его волновать.

— Я не очень смотрю сейчас на социологию, которая показывает пессимистические результаты. По итогам наших параллельных экзитполов, мне пока нечего волноваться, — заявил Притула.

Также он добавил, что низкая явка на выборах позволила пророссийским партиям получить высокие результаты.

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— Хотя чего скрывать — крайне низкая явка позволила представителям некоторых пророссийских сил значительно нарастить свою электоральную поддержку. Это крайне печально, что подобное происходит в столице Украины на седьмом году войны, — отметил кандидат в мэры столицы.

По словам Притулы, его радует новость, что Голос проходит в Киевгорсовет.

Кроме того, Сергей Притула отметил, что, несмотря на результаты местных выборов, он и в дальнейшем будет заниматься политикой и развитием партии Голос.

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Результаты экзитпола на выборах мэра Киева

По данным экзитпола, на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, которого поддержали 45,93% избирателей.

Согласно разным экзит-полам, Сергей Притула занимает третье или пятое место на выборах мэра Киева.