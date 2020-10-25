Чтобы проголосовать на местных выборах 2020 необходимо взять с собой документ, удостоверяющий вашу личность.

Обычно это паспорт, но в некоторых случаях можно предъявить временное удостоверение гражданина Украины (людям, которые недавно получили гражданство).

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В связи с пандемией коронавируса также принимают дополнительные меры безопасности. Поэтому на избирательный участок нужно прийти в маске.

Но на многих участках об этом позаботились за граждан. Там дежурят волонтеры, которые раздают медицинские маски всем желающим.

Кроме того, желательно взять с собой и ручку, чтобы уменьшить количество контактных поверхностей, тем самым снизив возможность распространения коронавируса.

Явка на местных выборах

По состоянию на 12.00 на местных выборах 2020 проголосовали около 13,5% граждан.

По информации Гражданской сети ОПОРА, погрешность соответствующей статистики составляет около 1,2%.